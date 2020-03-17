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Salgından korunmak için fabrika kapattı

Koronavirüs salgını Avrupa'da fabrika kapatmaya devam ediyor. Son olarak Japon otomotiv üreticisi Toyota, Fransa ve Portekiz'deki fabrikalarında geçici olarak üretime ara verdiğini duyurdu. Kapanan fabrikalarda markanın Yaris ve Land Cruiser modelleri üretiliyor. Avrupa'da fabrika kapatan otomotiv üreticilere arasında Renault, PSA, Fiat, Volkswagen, Ford ve Nissan gibi markalar bulunuyor

Toyota
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle fabrika kapatan otomotiv üreticileri kervanına Toyota'da katıldı.

Japon otomotiv üreticisinden yapılan açıklamada, şirketin Fransa, Portekiz ve Filipinler'deki tesislerinde üretime ara verildiği belirtildi.

 

Fabrika kapatma kararının markanın Yaris ve Land Cruiser modellerini etkileyeceği belirtildi. ABD, İngiltere ve Türkiye'de de fabrikası bulunan Toyota'nın bu ülkelerdeki üretiminin şimdilik devam edeceği de verilen bilgiler arasında.

Fabrikalarını 3 haftaya kadar kapatan Toyota, bu sayede koronavirüs salgının yayılımını önlemeye çalışıyor.

Virüsün ilk görüldüğü Çin'de Şubat ayında kapanan fabrikalarını yeniden faaliyete açan Japon üretici, anavatanındaki üretime de aralıksız devam diyor.

 

Diğer Japon otomotiv üreticileri Honda, Nissan, Subaru ve Mitsubishi de kendi ülkelerindeki üretimlerine devam ederken, Avrupa otomotiv üretimi durma noktasına gelmiş durumda.

Son 2 günde Renault, PSA, Fiat, Volkswagen, Seat, Ford ve Nissan gibi markalar Avrupa,'daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

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