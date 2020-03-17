Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, otomotiv üreticilerinden ardı ardına fabrika kapatma kararları geliyor. Bu konuda ilk adımı atan Fiat Chrysler Automotive (FCA),önceki gün Bursa'daki Tofaş fabrikası haricinde Avrupa'daki tüm üretimine 2 hafta süreyle ara verdiğini bildirdi.

FCA'nın attığı adımı takip eden ABD'li üretici Ford, İspanya'nın Valensiya kentindeki fabrikasında koronavirüs vakasına rastlanılması sonrası Pazar gününden itibaren üretime ara verdiğini duyurdu.

Japon üretici Nissan İspanya'nın Barselona kentindeki fabrikasını bir hafta, Nissan'ın ittifak ortağı Renault ise İspanya'nın kuzeyindeki tesisini 2 hafta süreyle kapattığını dün bildirmişti.

Öte yandan, Renault bugün yaptığı flaş bir açıklama ile, anavatanı Fransa'daki fabrikalarını da geçici bir süre için kapattığını duyurdu. Son kapatma kararı ile birlikte şirketin Avrupa'daki 18 bin çalışanı evlerine gönderildi.

Renault'un Alman rakibi Volkswagen İspanya ve Slovakya fabrikasında üretime ara verirken, Volkswagen bünyesindeki İspanyol üretici Seat da ülkedeki 3 fabrikasında üretime 6 hafta ara verdiğini açıkladı.

Bünyesinde Opel, Vauxhall, PSA, Citroen, Peugeot ve DS markaları bulunan bir diğer Fransız otomotiv üreticisi PSA da, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da fabrika kapatacağını dün akşam saatlerinde açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Fransa, Polonya, İngiltere, Almanya, İspanya ve Slovakya'da bulunan Avrupa'daki tüm tesislerin 27 Mart'a kadar üretime ara vereceği belirtildi.

ABD'DE EVDEN ÇALIŞMA BAŞLADI

ABD'li otomotiv üreticileri de bir dizi koronavirüs önlemi aldığını açıklıyor.

Ülkenin en büyük üç otomotiv şirketi General Motors, Ford ve FCA, 16 Mart'tan itibaren çalışanlarına evden çalışma protokolü uygulamaya başladı.

Üretim, ürün geliştirme, müşteri hizmetleri ve satış sonrası gibi evden çalışmaya müsait olmayan alanlarda ise vardiya sistemine geçildiği açıklanıyor. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla ise, Berlin'deki 30 ABD'li çalışanın ülkeye geri döndürmek için çalıştığını belirtti.

ABD'de fabrikası Volkswagen ise, ülkenin üretime ara veren ilk otomotiv üreticisi oldu.

GÖLCÜK'TE ÜRETİME ARA VERDİ

Avrupa ve ABD'deki gelişmeler paralelinde, Türkiye otomotiv sektöründe de fabrika kapatma yaşandı.

Sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapan Ford Otosan yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takviminde değişiklik ihtiyacı doğduğunu, bu kapsamda 30 Mart-4 Nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu.

Gelişmeler, araştırma şirketi IHS Markit'in 2020 tahminlerini de değiştirdi.

IHS Markit'in son raporunda, ağır ticari araç haricindeki Avrupa otomotiv üretiminin yıl sonu beklentilerinin 600 bin adet altında kalabileceği bilgisi paylaşıldı.