Toyota, mobilitenin geleceği vizyonunu CES 2025'te tanıttı

Japon otomotiv devi yaptığı açıklamada, markanın CES 2025'te geleceğin şehri olarak gösterilen Toyota Woven City'nin ilk fazını tamamladığını, uzay ve roket teknolojilerine yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

CES 2018'te mobilite şirketine dönüşümünü duyuran, CES 2020'de Woven City konseptini tanıtan Toyota, 2021'de Japonya'da temeli atılan bu şehirde ilk fazın resmi açılışını, bu yıl sonbahar aylarında yapacak.

Dünya çapında araştırmacıların da yer alacağı Woven City'yi "yaşayan bir laboratuvar ve sürekli evrimleşen bir proje" olarak tasarlayan Toyota, burada otonom teknolojiler, robot, kişisel mobilite, akıllı evler ve yapay zeka gibi teknolojiler geliştirilmesini ve testler gerçekleştirilmesini sağlayacak.

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Woven City'nin birinci aşaması, insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çevre dostu ve insan odaklı tasarımla donatıldı. Bu fazdan elde edilen veriler, ikinci ve sonraki aşamalar için planların geliştirilmesine katkıda bulunacak.