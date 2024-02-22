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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Toz kaldırdı' tartışması! Kamyonla çarptı

        'Toz kaldırdı' tartışması! Kamyonla çarptı

        Bursa'da Hasan Hüseyin Çetin, kamyonetiyle hızla ilerlediği sırada, iddiaya göre, yol kenarında yürüyen Kazım Koç, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösterdi. Çetin, tartıştığı Koç'a, geri dönerek kamyonetiyle çarptı. O sırada kameralar kayıttaydı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 20:54 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:54
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        'Toz kaldırdı' tartışması! Kamyonla çarptı
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yol kenarında yürürken 'toz kaldırdığı' gerekçesiyle kendisine tepki gösterdiği için tartıştığı Kazım Koç’a (38) geri dönerek kamyonetiyle çarpan Hasan Hüseyin Çetin (28) tutuklandı, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 21 Şubat günü saat 13.00 sıralarında Gemlik Serbest Bölge Ata Mahallesi Sanayi Caddesi’nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Çetin, kamyonetiyle hızla ilerlediği sırada, iddiaya göre, yol kenarında yürüyen Kazım Koç, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösterdi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Çetin, tartıştığı Koç’a, geri dönerek kamyonetiyle çarptı. Hasan Hüseyin Çetin olay yerinden kaçarken, yaralanan Koç ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Şikayet üzerine yakalanarak gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde; tartışma sonrasında kontrolünü kaybettiği için sağlıklı düşünemediğini söylediği öğrenilen Hasan Hüseyin Çetin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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        OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, olay anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Kazım Koç’un, kamyonetiyle yanından geçip giden Çetin'e yol ortasına çıkarak tepki gösterdiği, Çetin’in de bunun üzerine geri dönerek, bir süre tartıştığı Koç’a kamyonetiyle çarptıktan sonra hızla olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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