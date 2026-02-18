TPAO ile Shell arasında ortaklık anlaşması

TPAO, 8 Ocak'ta Exxonmobil, 5 Şubat'ta Chevron, 12 Şubat'ta BP ile yaptığı anlaşmaların ardından petrol ve doğalgaz aramaları konusunda yeni bir adım daha attı. TPAO ile Shell arasında bir 'Ortaklık Anlaşması' imzalandı. Anlaşmaya, İstanbul'da düzenlenen törende TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza koydu.

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde Ortaklık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakat ettiği anlaşmaya göre; TPAO, Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve doğalgaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu.

REKLAM

Bakan Bayraktar, imza töreninin ardından anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, özellikle yılbaşından itibaren ortaya koydukları ‘yurt dışında Türkiye Petrolleri'ni büyütme' stratejisi kapsamında anlaşma serilerinin devam ettiğini söyledi.

Khan Tervel Sahası

Bayraktar, “Shell'le 2024 yılında başladığımız iş birliği zemininde, şimdi somut bir blokta, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Sahasındaki ortaklığı imza altına almış olduk.” dedi.