Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya Konya, Niğde, Siirt, Bitlis, Batman, Edirne ve Tekirdağ'daki kara sahaları için toplam 7 petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.