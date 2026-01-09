TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den "Bahis" açıklaması!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz, çok sayıda futbolcunun ceza aldığı "Bahis soruşturması" hakkında açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Akyüz, "Dilerim bu süreç tamamlanır, futbol eski heyecanına kavuşur. Aramızda mutlaka hata yapan insanlar vardır ama buradan nasıl çıkacağımızla ilgili de bir akıl ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Futbolculara belli konularda eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Bu süreçle ilgili bizim söyleyeceğimiz çok şey var ama medyanın bize destek olmaması üzücü. Bu sürecin buraya gelmesine sebep olan alttaki nedenler araştırılmadı. Dört yıldır dernek başkanlığı yapıyorum. Bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonuna, 'Futbolcuların hep fiziksel becerilerini geliştiriyoruz ama mental olarak futbola hazırlamıyoruz. Profesyonel bilinçlendirme yapmamız gerek.' dedik. Buna rağmen bize bu konuyla ilgili olarak destek verilmedi. Eğer eğitmeye o gün başlasaydık bugün bu olaya bulaşmış futbolcular bilinçlenmiş olacaktı ve bu kadar kirli bir futbol ortaya çıkmayacaktı. Dilerim bundan sonraki süreçte de dernek, federasyonumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı beraber hareket ederiz. Atatürk'ün istediği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuyu oluşturacak bir aklı futbolun içindeki herkesin ortaya koymasını, etkisi olan insanların buraya müdahil olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.