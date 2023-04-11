"BU BİNALARIN YIKILMASINI İSTİYORUZ"

Binalardan birinde oturan Bahar Yılmaz da evlerinin çok eski olduğunu ve duvarlarında sürekli dökülmeler meydana geldiğini belirterek, "Oturduğumuz binadan örnek alındı; çürük çıktı. Kahramanmaraş merkezli olan gece ve gündüz iki depremi de hissettik. Bu binaların yıkılmasını istiyoruz. Çünkü yıkılmazsa, yıkılanın altında kalacağız. Evlerimizde çatlaklar var. Binalar çok eski. 1988 yılında yapılmış evler. Bunlar, hatta seli bile görmüş evler. Evlerinde tadilat yaptıranlar var. Evlerdeki çatlaklar dışarıdan da görünüyor. Balkonların altları dökülüyor. Yıkıldıktan sonra daha yeni evlerde oturup rahat ederiz. Depremde sallanınca 'Biz de binanın altında kalacağız' diye korktuk. Bir bakıyorsun ses geliyor. Baktığımızda balkonun altı, kopmuş evin içine gelmiş oluyor. Bir çatlağı ne kadar yamayabilirsiniz?" diye konuştu.