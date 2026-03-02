Canlı
Habertürk
Habertürk
        Trabzon'da yaya geçidi korkusu! | Son dakika haberleri

        Trabzon'da vatandaşların yoğun trafikte yaya geçidi korkusu!

        Trabzon'un Moloz mevkisindeki yaya geçidi, vatandaşları korkutuyor. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin, "Burada üst veya alt geçit olması gerekiyor. Can güvenliği yok. Her gün kullandığımız bir geçit. Korkuyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:26
        Trabzon'da yaya geçidi korkusu!

        Trabzon'un Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en büyük camisi olan Hanife Hatun Camii çevresindeki yaya geçidi, vatandaşları endişelendiriyor.

        İHA'nın haberine göre, cami cemaati ile ilçelere giden minibüs hatlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, üç şeritli karayolundaki yaya geçidini kullanıyor.

        Bölgede trafik ışığı ile üst ya da alt geçidin bulunmaması nedeniyle yayalar, yoğun araç trafiği arasında yolun karşısına geçmek zorunda kalıyor. Zaman zaman kazaların yaşandığı belirtilen geçiş noktası için vatandaşlar acilen bir çözüm bulunmasını istiyor.

        Yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Şahin, "Burada üst veya alt geçit olması gerekiyor. Can güvenliği yok. Minibüsler kalkış noktası değişti. Herkes karşıya geçmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde beni az kalsın araba eziyordu. Her gün kullandığımız bir geçit. Korkuyoruz" dedi.

        Şahin Nas isimli vatandaş ise, "Burada büyük bir cami yapıldı. İnsanların karşıya geçmesi büyük bir tehlike oluşturuyor. Mutlaka alt geçit yapılması gerekiyor. Karşıya koşarak geçiyorum. Hayati bir önem taşıyor. Yapılmasında fayda var" şeklinde konuştu.

        #trabzon haberleri
        #yerel haberler
