AA

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye, yılın eylül-kasım döneminde 81 bin 421 tonluk fındık ihracatı karşılığında 557 milyon 596 bin 680 dolar gelir elde etti.

Bu dönemde Trabzon merkezli firmalar, 26 bin 460 ton fındık ihracatı karşılığında 178 milyon 217 bin 872 dolar döviz girdisi sağladı. Böylece Trabzon merkezli firmalar, toplam fındık ihracatının gelir bakımından yüzde 32'sini gerçekleştirdi.

Yeni ihraç sezonunda Trabzon'dan fındık ihraç edilen ülke sayısı 52 oldu. En fazla fındık, İtalya, Almanya ve Fransa'ya satıldı.

İtalya'ya bu dönemde 53 milyon 483 bin 48 dolar, Almanya'ya 21 milyon 55 bin 617 dolar, Fransa'ya da 15 milyon 261 bin 127 dolar değerinde fındık satıldı.

'2021'İN İLK ÇEYREĞİNDE PİYASALAR HAREKETLENEBİLİR'

DKİB Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, AA muhabirine, sezonun ilk üç ayında fındık ihracatının önceki sezonlara oranla çok durgun seyrettiğini belirterek, bu durumun da tamamen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının alıcı firmalar üzerindeki psikolojik baskısından kaynaklandığını ifade etti.

Alıcı firmaların salgın yayılımının artması nedeniyle piyasaların kapanabileceği endişesi taşıdığının altını çizen Cirav, aşının bulunması ve olumlu etkilerinin görülmeye başlamasıyla 2021 yılı ilk çeyreğinden sonra piyasaların hareketlenebileceğini bildirdi.

Cirav, piyasalardaki hareketlenmenin, aşının olumlu sonuçlarının ortaya çıkmasına bağlı olduğunu kaydetti.