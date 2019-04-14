Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, Trabzon'dan yılın ilk üç ayında 48 ülkeye, 34 bin 982 ton fındık gönderildi. Söz konusu ihracattan elde edilen gelir 218 milyon 159 bin 565 dolar oldu. Böylece bu yıl yapılan fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 36, değerde yüzde 35 arttı.

Fındık ihracatında 12 bin 921 tonluk payla İtalya ilk sırada yer alırken bu ülkeyi 4 bin 439 tonla Almanya, 3 bin 806 tonla Fransa takip etti.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye fındık ihracatının yüzde 50'sini Trabzon'un tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.