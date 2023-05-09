Bakan Karaismailoğlu: `PKK terör örgütüdür´ demeye korkuyorlar (3)



`O KÖTÜ ANILARIN ÇOĞUNU UNUTTURDUK´

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentte düzenlenen Memur-Sen temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye gelişiyor büyüyor. Çok şey yaşadık. Tarihimizde çok acıklı anılar var. 2002 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde çok şeyler kazandırdık. Türkiye´nin 21 yıllık kazanımlarının devam etmesi için çok önemli bir tercihte bulunacağız" dedi.

`21 YILLIK SÜREÇ İÇERİSİNDE BİZ NELERLE UĞRAŞTIK´

Birçok mega projede AK Parti hükümetinin imzasının olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Bugün kendi mühendislerimizle dünyanın en büyük mühendislik hizmetlerini Türkiye´de kendimiz yapıyoruz ve bunu da yurt dışına ihraç ediyoruz. En kıymetli ihracat, kilogramı olmayan ihracattır. O da mühendisliktir, danışmanlıktır ve yazılımdır. Türkiye artık bunları yapar bir hale gelmiştir. Teknolojisini üreten, geliştiren ve ihraç eden bir konuma gelmiştir. Bunlar kolay kazanılmadı. Bu 21 yıllık süreç içerisinde biz nelerle uğraştık. Bunları yaparken bir taraftan gezi olayları bir taraftan, 15 Temmuz darbesi ve sayamadığım pek çok şey. Gezi olayları sonrası bize üçüncü köprüyü Yavuz Sultan Selim Köprüsü´nü yapmayacaksınız, İstanbul Havalimanı´nı yapmayacaksın dediler. Hadi bir düşünün Yavuz Sultan Köprüsü yok, Avrasya yok, Marmaray yok. Bırakın İstanbul´u Türkiye kitlenir kalırdı. İşte milleti için çalışmak bu. İşte pazar günü bunun tercihini yapacağız. Bu güven ve huzur ortamının devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

`BİR YÜZYILLIK DAHA İŞ YAPACAĞIZ´

Türkiye´nin savunma sanayinde geldiği konumu tüm dünyanın ilgi ile takip ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Yaptıklarımız dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku salıyor" dedi. Karaismailoğlu dosta güven düşmana korku saldıklarını söyleyerek, "Bazıları çıkıyorlar mitinglerde o PKK´lı teröristlerin yapmış oldukları işaret parmaklarını ayağa kaldırıyorlar. Hadi gelin onu Trabzon´da yapın bakalım nasıl cevap bulacaksınız. Biz ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği için bu hafta sonu oy kullanacağız. Nasıl yüzyılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdırdıysak bundan sonra da 20 yılda bir çağı kapacağız ve bir yüzyıllık daha iş yapacağız ve ülkemiz dünyanın lider ülkelerinden birisi olacak. Şimdi bu vizyonsuz rakibimizin bazı afişleri var. Sana söz diyorlar. Sizin sözünüzü 2019 yerel yönetim seçimleri öncesinde çok iyi biliyoruz. Namus sözü veriler, 'bir kişiyi işten atmayacağız' dediler. Tam 25 bin kişiyi işten attılar. Bunlar bu kadar insafsız, merhametsiz ve yalancı. İşte bunların sözü budur" dedi. (DHA)Aleyna KESKİNSelçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2023-05-09 22:47:19



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