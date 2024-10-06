Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da beraberlik kabusu bitmiyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 8'inci haftasında Hatayspor'la berabere kalarak deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:05 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da beraberlik kabusu bitmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 8’inci haftasında Hatayspor’la berabere kalarak deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Ligde 1 galibiyet elde eden Karadeniz ekibinin deplasman galibiyet hasreti ise 4’e çıktı.

        Süper Lig’in 8’inci haftasında deplasmanda Hatayspor’la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasman galibiyet hasretini sona erdiremedi. Bordo-mavili takım Hatayspor beraberliği ile Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 4 deplasman maçından da beraberlikle ayrılmış oldu. Sezona Sivas deplasmanında (0-0) aldığı beraberlikle başlayan Trabzonspor, 4’üncü haftada Eyüpspor ve 6’ncı haftada Gaziantep FK ile de golsüz berabere berabere kalmıştı. Dün Hatayspor deplasmanından da1-1’lik sonuçla dönen bordo-mavililer, böylelikle deplasman galibiyet hasretini 4 haftaya çıkarmış oldu. Karadeniz ekibi Hatayspor beraberliği ile bu sezon Süper Lig’de çıktığı 7 maçın 6’sında berabere kaldı.

        BANZA GOLLERE DEVAM

        Öte yandan bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Simon Banza, Hatayspor deplasmanında takımına beraberlik golünü kazandıran isim oldu. Golcü oyuncu attığı golle Süper Lig'de Anthony Nwakaeme'den (Mart 2022) bu yana Trabzonspor'un üst üste üç golünü atan ilk yabancı oyuncu oldu.

        YEREL BASIN MANŞETLERİ

        Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler bordo-mavili takımın deplasmandaki beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

        Trabzon yerel basınının manşetleri şu şekilde:

        Sonnokta: Trabzon çile çektiriyor

        Karadeniz: Eserinizle gurur duyun

        Taka: Fırtına beraberliğe abone

        Günebakış: Ne olacak Trabzon’un hali

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü
        Aşiret düğünleri şaşırtmıyor: Takı töreni 5 saat sürdü
        TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündemdeki başlıklar
        TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündemdeki başlıklar
        Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
        Gürültü tartışmasında cinayet! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        Trump tekrar saldırıya uğradığı yerde
        "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"
        "Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım"
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        İki bölge dışında her yer güneşli!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Farah Zeynep Abdullah ödülünü kadınlara adadı
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı

        Benzer Haberler

        Kadınlar Trabzon'un kültürünü ve doğasını ürünlerine yansıtıyor
        Kadınlar Trabzon'un kültürünü ve doğasını ürünlerine yansıtıyor
        Otizm riskine karşı bebeklere anne sütü verilmesi önerisi
        Otizm riskine karşı bebeklere anne sütü verilmesi önerisi
        Uzungöl'de Ronaldo'nun kuymaklı bal mumu heykeli
        Uzungöl'de Ronaldo'nun kuymaklı bal mumu heykeli
        Trabzon ve Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi
        Trabzon ve Ordu'da "Filistinli Çocuklar için Çiz" etkinliği düzenlendi
        Tarihi kervan yolundaki "Ağaçbaşı Turbalığı"nda sonbahar
        Tarihi kervan yolundaki "Ağaçbaşı Turbalığı"nda sonbahar
        Trabzon'da Obezite Merkezi'nde takip programını tamamlayanlara belge verild...
        Trabzon'da Obezite Merkezi'nde takip programını tamamlayanlara belge verild...