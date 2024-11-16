Denis Draguş: Trabzonspor'da olmaktan çok mutluyum
DenisDraguş: Trabzonspor’da olmaktan çok mutluyum
25 yaşındaki forvet, Romanya basınına dayandırılarak yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti
Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON,
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