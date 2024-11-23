Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü i haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İki grup halinde savunma ve hücum çalışması ile devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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