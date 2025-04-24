Pençe- Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da teröristlerin saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, (23), Trabzon’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayan şehidin babası Mecit Day, "Düşman sevindirmeyeceğiz" dedi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için memleketi Trabzon’da İskenderpaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Mecit ile annesi Nebahat Day, kız kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, siyasi parti temsilcileri ile ve bölge halkı katıldı. Ailesi ve silah arkadaşları şehit Day’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Onbaşı Day’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası düzenlenen törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.