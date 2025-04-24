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        Pençe- Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

        IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da teröristlerin saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, (23), Trabzon'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:20
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        Pençe- Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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        IRAK'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Nisan’da teröristlerin saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, (23), Trabzon’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayan şehidin babası Mecit Day, "Düşman sevindirmeyeceğiz" dedi.

        Şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day için memleketi Trabzon’da İskenderpaşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Mecit ile annesi Nebahat Day, kız kardeşi Saygiye Elif Day ile yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, siyasi parti temsilcileri ile ve bölge halkı katıldı. Ailesi ve silah arkadaşları şehit Day’ın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Onbaşı Day’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrası düzenlenen törenin ardından Maçka ilçesine bağlı Barışlı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

        'DÜŞMAN SEVİNDİRMEYECEĞİZ'

        Cenazede Mecit Day, oğlunun tabutunu okşayarak, "Sen en güzel mertebedesin. Biz dik duracağız, vatanımız sağ olsun. Allah, devletimize ve milletime güç versin. Düşman sevindirmeyeceğiz" diyerek gözyaşı döktü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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