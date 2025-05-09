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        Başkanlardan kupa finali öncesi centilmenlik çağrısı

        ZİRAAT Türkiye Kupası finaline sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten karşılıklı dostluk mesajları geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:50
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        Başkanlardan kupa finali öncesi centilmenlik çağrısı
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        ZİRAAT Türkiye Kupası finaline sayılı günler kala, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten karşılıklı dostluk mesajları geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sosyal medya paylaşımına yanıt veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Şimdiden bol keyifli, centilmence ve zaferimizle taçlanan bir maç diliyorum” dedi.

        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ve Galatasaray 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan Gaziantep’te hazırlıklar sürerken, final öncesinde dostluk ve centilmenlik mesajları dikkat çekti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medya üzerinden karşılıklı olarak yaptıkları paylaşımla taraftarlara sağduyu ve misafirperverlik çağrısında bulundu.

        ‘SADECE MAÇA DEĞİL, BÜYÜK BİR KÜLTÜR ŞÖLENİNE GELİYORSUNUZ’

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya platformu ‘X’ üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Haftaya bugün Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak. Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarını şehrimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Gazi şehrimiz dünyanın en zengin mutfağı, tarihle iç içe sokakları, canlı çarşıları ve sıcakkanlı insanlarıyla sizi bekliyor. Unutmayın; sadece bir maça değil, büyük bir kültür şölenine geliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

        ‘CENTİLMENCE VE ZAFERİMİZLE TAÇLANAN BİR MAÇ DİLİYORUM’

        Başkan Şahin’in paylaşıma yanıt veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de centilmence ve zaferle taçlanan bir maç dilediğini ifade ederek, “Gaziantep’e yakışır bir ev sahibi olacağınıza eminiz Başkanım. Hem final heyecanını hem de şehrin eşsiz lezzetlerini tatmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdiden bol keyifli, centilmence ve zaferimizle taçlanan bir maç diliyorum” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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