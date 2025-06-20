Wagner Pina, Trabzonspor'da

– TRABZONSPOR, yeni sezonun ilk transferini Portekiz ekibi Estoril Praia’dan gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina ile anlaşma sağladı.

Kulüp, transferi NFC teknolojili yeni sezon forması ile duyurdu. Yeni sezon formasının kol kısmına entegre edilen NFC (Yakın Alan İletişimi) sistemi sayesinde, taraftarlar telefonlarını formaya yaklaştırarak Wagner Pina transferini ilk öğrenenler arasında yer aldı. Trabzonspor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Yeni sezonun ilk transferi şimdi NFC teknolojili yeni sezon formamızda! Telefonunu armamıza yaklaştır, yeni transferi ilk sen öğren!” ifadelerine yer verildi.

Portekiz Ligi’nde geride kalan sezonda Estoril formasıyla 31 maça çıkan Wagner Pina, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun savunmadaki istikrarlı performansı dikkat çekti. Cape Verde asıllı olan ve Portekiz pasaportu da bulunan Pina’nın, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve sol bekte de görev yapabildiği belirtildi.

Wagner Pina’nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.