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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:25
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        Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        – YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00’de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

        Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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