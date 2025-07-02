Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon’da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00’de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

– YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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