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        Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti

        Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da yağışlar son 2 yılda, uzun yıllar (1991-2020) mevsim normalleri verilerine göre ortalama yüzde 16 arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:47
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        Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
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        Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Giresun'da yağışlar son 2 yılda, uzun yıllar (1991-2020) mevsim normalleri verilerine göre ortalama yüzde 16 arttı.

        AA muhabirinin Meteoroloji yetkililerinden aldığı bilgiye göre, bölgedeki 5 ilde 2023 ve 2024 su yılında (1 Ekim-30 Eylül tarihleri arasındaki dönem) yağışlar, uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretti.

        Bölgede, uzun yıllar mevsim normalleri hesaplamalarına göre metrekareye 975,5 milimetre düşen yağış miktarı, 2023'te 1113,8 milimetre, 2024'te ise 1131,6 milimetre olarak gerçekleşti.

        Son iki yılda birbirine yakın değerlerde ölçülen alana düşen yağış miktarının, uzun yıllar verileri ile kıyaslandığında ortalama yüzde 16 arttığı görüldü.

        Doğu Karadeniz'de yağış miktarı, uzun yıllar verilerine göre yüzde 28,3 ile en fazla Trabzon'da arttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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