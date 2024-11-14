Of'ta Şehit Hüsnü Uyan Futsal Turnuvası düzenlenecek

Of Kaymakamlığı ve Of Belediyesinin de desteklediği organizasyon 18 Aralık'ta başlayacak. Turnuvaya katılacak 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Grupların belirlendiği programa, Of Kaymakam refiki Muhammet Hatipoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel ve takım temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.