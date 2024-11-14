Ankara'daki Atatürk'ü anma törenine katılan Trabzonlu Kore Gazisi, yaşadığı mutluluğu anlattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla Ankara'da düzenlenen anma törenine katılan, Anıtkabir'i ziyaret eden Trabzonlu Kore Gazisi Pirağa Uzun, yaşadığı mutluluğu anlattı.

Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Pirağa Uzun, Trabzon Valiliğinin organizasyonuyla Ankara'ya giderek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenine katıldı.

Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i de ziyaret etme imkanı bulan Uzun, Trabzon'a mutlu döndü.

4 çocuk ve 10 torunu olan, 3 torununun çocuğunu da gören Uzun, AA muhabirine, evinin bahçesinde tarımla uğraştığını, ilerlemiş yaşına rağmen toprakta çalışmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Uzun, 10 Kasım'da Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü anma törenlerine katıldığını belirterek, "Çok güzel şeyler yaşadım, çok güzel ağırladılar bizi. Allah razı olsun sebep olanlardan." ifadelerini kullandı.