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        Kadın çiftçiler Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı ziyaret etti

        Trabzon'da kadın çiftçiler, Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 14.11.2024 - 17:02
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        Kadın çiftçiler Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı ziyaret etti
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        Trabzon'da kadın çiftçiler, Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı gezdi.

        Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Kavala Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde 60 yaş üzeri kadın çiftçilere yönelik program düzenlendi.

        Belediyenin servis aracıyla Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'na gelen kadın çiftçiler, birçok su canlısını ve kuş türünü yakından görme imkanı buldu.

        Gezi sonrası çiftçilere, Kent Mutfağında ikramda bulunuldu.

        Kavala Mahallesi muhtarı Hasan Fahri Akçay, gezinin, gayretle çalışan kadın çiftçiler için moral kaynağı olduğunu belirtti.

        Akçay, destekleri dolayısıyla Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve Muhtarlıklar Müdürü Hakan Altın'a teşekkür etti.

        Altın ise benzer etkinlikleri diğer mahallelerde de yapacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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