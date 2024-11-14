Kadın çiftçiler Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı ziyaret etti

Trabzon'da kadın çiftçiler, Trabzon Akvaryum ile Kuş Parkı'nı gezdi.

Ortahisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile Kavala Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde 60 yaş üzeri kadın çiftçilere yönelik program düzenlendi.

Belediyenin servis aracıyla Trabzon Akvaryum ve Kuş Parkı'na gelen kadın çiftçiler, birçok su canlısını ve kuş türünü yakından görme imkanı buldu.