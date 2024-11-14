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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:55
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki akşam antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 3 ve 6'ya 3 çalışması gerçekleştirdi.

        Dar alanda oyunla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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