Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy, Rize'deki depremi değerlendirdi:

        DUYGU AVUNDUK - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, fay hattı olmayan bir yerde bile depremle karşılaşılmasının, Türkiye'nin deprem gerçeğinin ne olduğunu anlamak açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersoy, Rize'deki depremi değerlendirdi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        DUYGU AVUNDUK - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, fay hattı olmayan bir yerde bile depremle karşılaşılmasının, Türkiye'nin deprem gerçeğinin ne olduğunu anlamak açısından çok önemli olduğunu söyledi.

        KTÜ Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ersoy, AA muhabirine, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı.

        Ersoy, "Rize'de yaşadığımız deprem, özellikle o bölgede bir fay hattı olmaması açısından bizim için çok önemli. Fay hattı olmayan bir yerde bile depremle karşılaşmamız, aslında Türkiye'nin deprem gerçeğinin ne olduğunu anlamamız açısından çok önemli." dedi.

        Hakkari'den Mardin'e, Çanakkale'den Trabzon'a kadar her bölgenin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

        "Özellikle Karadeniz'de, Karadeniz kıyısı boyunca biz merkez olarak ya da jeoloji mühendisliği bölümü olarak yıllardan beri sürekli söylediğimiz bir Karadeniz fayı var. Önceki yıllarda Batum'dan tutun da Giresun'a kadar özellikle denizde yaklaşık 4 büyüklüğünde, 3, 5 büyüklüğünde birçok deprem üretti. Meydana gelen 4,7'lik deprem de Karadeniz'de bu gerçeği artık göz ardı etmememiz gerektiğini bize canlı olarak gösterdi."

        Ersoy, Karadeniz'de özellikle daha önceki yıllarda ortaya çıkarılmış Karadeniz fayının var olduğunu yineleyerek, şunları kaydetti:

        "Bu fayın sürekli aktif olduğunu, deprem ürettiğini biliyoruz. 6-7 büyüklüğünde bir deprem üretmemiş ama Bartın depreminin oluşma sebebi 1960'larda bu fay. Dolayısıyla 6'dan daha büyüklükte bir deprem ürettiğini biliyoruz, 30 kişiye yakın kişinin de hayatını kaybettiği bir depremdi bu. Dolayısıyla bu büyüklükte bir deprem üretme potansiyeli var ama bizi korkutan şu; Karadeniz kıyı illeri önceki yıllarda yerleşimin yüzde 10'unu sahildeki ilk 10 metrede tutuyordu, şimdi yerleşimin yüzde 80'i belki de tamamen sahilde 0-10 metre kot arasında. Dolayısıyla olası bir kötü senaryoyu düşünmek zorundayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        Gazeteci olan kız arkadaşını ensesinden vurdu!
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        1 yaşındaki Altay böcek ilacından ölmüştü! Sır perdesi aralandı
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        Yunus Emre Divanları'nın en eski nüshası açık artırmaya çıkıyor
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        "Fırsatçılık tabirinin en bariz örneği"
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        BYD Türkiye’de günde 150 araç satacak
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, günün ilk idmanında önce savunma sonra hücum çalıştı
        Trabzonspor, günün ilk idmanında önce savunma sonra hücum çalıştı
        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        GÜNCELLEME - Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem
        Balık tezgahlarında iri hamsi umudu
        Balık tezgahlarında iri hamsi umudu
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, lösemili çocukları ziyaret e...
        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, lösemili çocukları ziyaret e...