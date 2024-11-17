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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:09
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı çalışmalarını sürdürüyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlıklarını devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ampute Futbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı, 24 Kasım'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen antrenör Faruk Kuduban, 2024-2025 sezonunun 24 Kasım Pazar günü deplasmanda Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile yapacakları maçla başlayacağını belirtti.

        İlk iç saha maçını ise 1 Aralık Pazar günü Şahinbey Belediye Spor Kulübü ile yapacaklarını ifade eden Kuduban, Faroz futbol sahasında hazırlık maçlarıyla sezona hazırlandıklarını aktardı.

        Kuduban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in destekleriyle engelli bireylerin topluma entegrasyonunu sağlamak ve hayat kalitelerini artırmak için büyük gayret içerisinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "20 engelli oyuncunun yer aldığı takımımızda 5 yabancı ve 4 yerli milli oyuncu bulunmaktadır. Yeni sezonda şampiyon olmak istiyoruz. Sonraki hedefimiz, İngiltere'de yapılacak Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonu olmaktır. Trabzon halkını maçlarımıza davet ediyoruz. İnşallah bu sezon Trabzon'un gurur duyacağı bir şampiyonluk yaşarız. Bu yolda hep birlikte yürüyerek, Trabzon'umuzu ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğimize inancımız tamdır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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