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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da başladı

        Trabzon'da düzenlenen "15. Paten Futbolu Dünya Kupası", Fransa-Kenya mücadelesiyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:28
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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da başladı
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        Trabzon'da düzenlenen "15. Paten Futbolu Dünya Kupası", Fransa-Kenya mücadelesiyle başladı.

        Hayri Gür Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde, 24 ülkenin bayraklarını taşıyan sporcuların geçişinin ardından mehter ve horon gösterileri yapıldı.

        Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Türkiye-Hindistan milli takımlarının gösteri maçı sonrasında yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinden sporcularla Trabzon'da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

        Paten futbolunun 1882'de ortaya çıktığını anlatan Pour, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'un spor şehri olduğunu belirtti.

        Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genç, şu değerlendirmede bulundu:

        "Spor dostluktur, kardeşliktir. Dünyanın her yerinden sporcular var burada, kardeşlik içerisinde organizasyonda buluştular. Bu kardeşliğin dünya barışına da katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü en fazla buna ihtiyacımız var. Bu tür organizasyonların, savaşların, soykırımların son bulmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."

        Törende, Gençlik ve Spor İl Müdür Lokman Arıcıoğlu ile Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur da konuşma yaptı.

        Kupa mücadelesi, Fransa-Kenya karşılaşmasıyla başladı.

        Organizasyonda final maçı ise 26 Kasım Salı günü oynanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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