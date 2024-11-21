15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da başladı

Trabzon'da düzenlenen "15. Paten Futbolu Dünya Kupası", Fransa-Kenya mücadelesiyle başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde, 24 ülkenin bayraklarını taşıyan sporcuların geçişinin ardından mehter ve horon gösterileri yapıldı.

Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, Türkiye-Hindistan milli takımlarının gösteri maçı sonrasında yaptığı konuşmada, dünyanın birçok yerinden sporcularla Trabzon'da bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Spor dostluktur, kardeşliktir. Dünyanın her yerinden sporcular var burada, kardeşlik içerisinde organizasyonda buluştular. Bu kardeşliğin dünya barışına da katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü en fazla buna ihtiyacımız var. Bu tür organizasyonların, savaşların, soykırımların son bulmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdür Lokman Arıcıoğlu ile Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayim Adanur da konuşma yaptı.