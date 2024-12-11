Trabzon'da bir kişi silahla öldürüldü

B.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

B.S'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaşüstü Mahallesi'ndeki rezidansın 6'ncı katında bulunan daireye gelen B.S. (27), henüz belirlenemeyen nedenle E.B'ye (32) tabancayla ateş etti.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi silahla ateş edilmesi sonucu öldü.

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