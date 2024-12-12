GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkazdan çıkartılan işçiler Fuat K, Murat M. ve Ali M. hastanelere sevk edildi.

Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

Yıldırım, hastanede tedavileri süren 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, "Ama bir tanesi göçük altında kalmış, üzerine fazla yük binmiş, onu kaybettik. Onun bilgisini üzüntüyle öğrendim. Hepimizin başı sağ olsun, Allah yakınlarına sabırlar versin. Gereken tabii ki yapılacak." dedi.

AFAD, Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri ile savcılığın gerekli incelemeleri yapacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Burada herhangi bir teknik yetersizlik mi söz konusudur, bunlar ortaya çıkacak." diye konuştu.