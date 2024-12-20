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        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da öğrencilerle buluştu:

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, "TEKNOFEST kuşağı diye bir nesil oluşturmaya çalışıyoruz. Daha iyi dünya için tam bağımsız Türkiye için bir şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 20.12.2024 - 15:16
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        TUSAŞ Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi Özpala, Trabzon'da öğrencilerle buluştu:
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        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Eğitim Uçakları Baş Uçuş Test Pilotluğu Şefi ve Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, "TEKNOFEST kuşağı diye bir nesil oluşturmaya çalışıyoruz. Daha iyi dünya için tam bağımsız Türkiye için bir şeyler yapmamız gerekiyor." dedi.

        Özpala, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hürkuş'un Hikayesi" adlı programda, Hürkuş, KAAN, Akıncı, Kızılelma, Bayraktar, ANKA ve TCG Anadolu'nun milli emanetler olduğunu söyledi.

        Elde edilen başarının önemine dikkati çeken Özpala, şöyle devam etti:

        "Bizim için çok büyük kıymetler ama iş uçak olunca hele bir de kendi uçağın olunca, genç arkadaşlarımızın, evlatlarımızın yaptığı olunca, bizim için anlamı çok daha büyük. Hürkuş'u yapan gençlerimizin yaş ortalaması 26. Bu kadar gencecik çocukların yaptığı bir uçak uçuruyor olmak... Bir de kendi tasarladığım kırmızı-beyaz renklerle boyadık, hayalimde böyle bir uçak vardı hep, onunla uçuyor olmak gerçekten büyük keyif."

        Çocukluk hayallerini ve mesleki tecrübelerini öğrencilere anlatan Özpala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hürkuş'u incelediği, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Samsun semalarında uçtukları, Vecihi Hürkuş'un kızı Gönül Hürkuş ile 2013'teki ilk uçuş sonrasında bir araya geldikleri anlara ilişkin videoyu katılımcılarla paylaştı.

        Özpala, "TEKNOFEST kuşağı" diye bir nesil oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Daha iyi dünya için tam bağımsız Türkiye için bir şeyler yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

        Tam bağımsız Türkiye hedefinden daha kıymetli bir şey olmadığının altını çizen Özpala, Filistin'de yaşananların bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Özpala, Türkiye'nin önünün geçmişte çeşitli girişimlerle kesilmek istendiğini, bunlardan birinin de 15 Temmuz darbe girişimi olduğuna dikkati çekerek, "Bir daha Allah bu memlekete böyle bir şey yaşatmasın. Bunların birçoğu benim arkadaşlarımdı. Aynı mataradan su içtiğim, beraber tüfek çattığım, yıllarca askeri okulda birlikte olduğum adamlar. Bu adamlar örgüt üyesi çıktılar ve bize kurşun sıktılar. İnanamıyor insan. Kula kulluk ediyorlarmış meğerse, bu nasıl olur?" değerlendirmesinde bulundu.

        Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Özpala'ya, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu çiçek hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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