Trabzonspor-Sivasspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gittiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde daha önce çok puan kaybı yaşadıklarını belirterek, "Son haftalarda oyun ve sonuç olarak daha iyiye gidiyoruz. Bugün de mutlaka kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer takımı da yönetimi de bizi de taraftarı da rahatsız ediyordu." dedi.

Gol yemeden goller atmanın sevindirici olduğunu ifade eden Güneş, şöyle devam etti:

"Oyuncular mutlu oldu, taraftarı mutlu ettiler bizi de mutlu ettiler. Daha fazla gol atmak ve daha iyi oynamak için dersler çıkarmalıyız. Bunu hep söylüyorum sadece kaybettiğimiz zaman dersler çıkarmıyoruz, bazen kazanırken de çıkarmak lazım. Takımın genel güven yapısı geliştikçe oyun kalitesi de daha fazla artıyor. Rakibe bugün kaybetsek o bizi geçiyordu. Enteresan bir durum. Puan durumuna fazla bakmıyorum canımı sıkmasın diye. Şu anda yukarıya doğru ivmelendik. İnşallah devam eder."

Güneş, ikinci yarının ilk maçını kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra önümüzde maçlar var. Kayseri, arkasından kupa maçı İskenderun ve Eyüpspor maçı var. Bu 3 maça odaklanmak durumundayız. Haftayı BAY geçiyoruz. Arkadaşlara izin verdik, toparlanıp ondan sonra yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftar da destek oldu teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

-"Uğurcan topa iyi vuruyor ama penaltı atması doğru değildi"

Penaltı pozisyonunda taraftarların Uğurcan'ın atmasını istemesine ilişkin yaşananlara da açıklık getiren Güneş, şunları söyledi:

" Penaltı konusunda ben bilgi vereyim, taraftarın isteği bizim için önemlidir. 'Boynumuz kıldan incedir' deriz. Ama bazı şeyleri bozmak olursa yaralanırız yani. Duygularımızın esiri olmayalım. Görevlerimiz, pozisyonlarımız. Uğurcan’ı tebrik ediyorum ikinci çocuğu oldu, Umut’u da tebrik ediyorum onun da çocuğu oldu. Uğurcan’a jest yapmak istediler. Ama bu düşünce bu tip maçlarda bunu yapmak doğru değil. Rakip için doğru değil, bizim için doğru değil, Uğurcan için doğru değil, Banza için doğru değil. Banza kaçırdı, aynı şeyi Uğurcan da kaçırabilirdi. Yani ciddi bir iş yapıyoruz. Uğurcan oraya gitmek zorundaydı çünkü taraftar çok istekliydi. Bazen duygularımızı örtmemiz gerekiyor. Bir de düşünün ki 0-0 olsaydı atar mıydı? O zaman seyirci de müdahale etmesin o isteklerini bana söylesinler ben de değerlendirir ona göre görev veririm yani. Gerçi Uğurcan da topa iyi vuruyor, atabilirdi ama bu doğru bir şey değildi."