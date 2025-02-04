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        Trabzon'da "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı" tanıtıldı

        Trabzon'da, Ortahisar Sağlık Müdürlüğünce Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:47
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        Trabzon'da "Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı" tanıtıldı
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        Trabzon'da, Ortahisar Sağlık Müdürlüğünce Ağız ve Diş Sağlığı Gezici Tarama Aracı tanıtıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağız ve diş sağlığının korunması ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalara aralıksız devam edildiği belirtildi.

        Açıklamada, diş üniteleriyle donatılmış mobil diş aracının özellikle okullarda fiziki şartları uygun olan alanlarda çocukların muayenelerini gerçekleştirerek erken teşhis ve koruyucu hekimlik uygulamalarında büyük bir rol üstlendiği vurgulandı.

        Çocuklarda çürüklerin erken teşhis edilmesi ve iskeletsel düzeydeki bazı diş rahatsızlıklarının önceden tespit edilmesinin ilerleyen dönemlerde daha masraflı ve zaman alıcı tedavi süreçlerinin önüne geçilmesini sağladığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aynı zamanda toplumda ağız ve diş sağlığı bilincinin kazandırılması ve çocuklarımızın diş hekimi korkusunun ortadan kaldırılması amacıyla yürütülen bu çalışmalar, gelecekte daha sağlıklı nesiller yetiştirmemiz açısından büyük önem taşımaktadır. İlçemizde uzun süredir başarıyla uygulanan bu hizmetle, çocuklarımızın hem diş sağlığını koruyor hem de erken müdahale ile daha sağlıklı bir geleceğe adım atmalarını sağlıyoruz. Müdürlüğümüz olarak toplum sağlığını ön planda tutan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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