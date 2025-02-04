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        Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:31 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:41
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        Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

        Antrenmanda Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni transfer Oleksandr Zubkov da yer aldı.

        Trabzonspor, saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a gidecek.

        Galeri
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