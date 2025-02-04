Trabzonspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İskenderunspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Antrenmanda Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan yeni transfer Oleksandr Zubkov da yer aldı.
Trabzonspor, saat 16.00'da özel uçakla Hatay'a gidecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.