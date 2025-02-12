Futbol: UEFA Gençlik Ligi
Stat:PaparaPark
Hakemler: Joakim Östling, Robin Wilde, Simon Kristensson
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Salih Malkoçoğlu, Bican Tibukoğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 90+3 Mustafa Ateş), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 83 Esat Yiğit Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 83. Turan Deniz Tuncer), Yiğit Kemal Turan (Dk. 75 Ekrem Terzi)
Juventus: Riccardo Radu, Bruno Martinez, Adam Boufandar, Diego Ripani (Dk. 83 Rayan Djahl), Francesco Crapisto, Diego Pugno, Alessio Vacca (Dk. 65 Antoino Stefano Merola), Francesco Verde, Filippo Pagnucco, Lorenco Biliboc (Dk. 65 Gabriele Finocchiaro), Federico Savio
Gol: Dk. 61 Yiğit Kemal Turan (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Abdurrahman Bayram, Dk. 49 Boran Başkan, Dk. 88 Turan Deniz Tuncer (Trabzonspor) Dk. 23 Bruno Martinez, Dk. 48 Diego Pugno, Dk. 63 Adam Boufandar, Dk. 79 Antonio Stefano Merola (Juventus)
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