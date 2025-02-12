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        Futbol: UEFA Gençlik Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:01 Güncelleme: 12.02.2025 - 21:06
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        Futbol: UEFA Gençlik Ligi
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Joakim Östling, Robin Wilde, Simon Kristensson

        Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Taha Emre İnce, Arda Öztürk, Salih Malkoçoğlu, Bican Tibukoğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 90+3 Mustafa Ateş), Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Onuralp Çakıroğlu (Dk. 83 Esat Yiğit Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 83. Turan Deniz Tuncer), Yiğit Kemal Turan (Dk. 75 Ekrem Terzi)

        Juventus: Riccardo Radu, Bruno Martinez, Adam Boufandar, Diego Ripani (Dk. 83 Rayan Djahl), Francesco Crapisto, Diego Pugno, Alessio Vacca (Dk. 65 Antoino Stefano Merola), Francesco Verde, Filippo Pagnucco, Lorenco Biliboc (Dk. 65 Gabriele Finocchiaro), Federico Savio

        Gol: Dk. 61 Yiğit Kemal Turan (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Abdurrahman Bayram, Dk. 49 Boran Başkan, Dk. 88 Turan Deniz Tuncer (Trabzonspor) Dk. 23 Bruno Martinez, Dk. 48 Diego Pugno, Dk. 63 Adam Boufandar, Dk. 79 Antonio Stefano Merola (Juventus)

        TRABZON

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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