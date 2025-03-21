Trabzon'da 9 şehidin adının verildiği anıt park törenle açıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde 9 şehidin isminin yaşatılacağı "Arsin Şehitler ve Anıt Parkı" açıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Güzelyalı Mahallesi'ndeki anıt parkın açılışında, şehitlik mertebesinin önemine işaret etti.

Şehitlerin nurlu, gazilerin ise onurlu kişiler olduğunu belirten Yıldırım, onların hatıralarını yaşatacak birtakım günlük göstergelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Yıldırım, şehitlerin, Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem İstanbul'u hem de Trabzon'u fethettiği yaşta olduğunu anlatarak, "Bu gençlerimiz bir gül yaprağı gibi toprağa düştüler ama aslında hepsi bizim gönlümüze girdiler. Şehitlikten önce sadece kendi anne babalarının yakınıyken, şehit olduktan sonra bu vatanın evladı haline geldiler. Hepimizin evladı onlar ve onların geride bıraktıkları bizlere emanet. Bize düşen o emanete en güzel şekilde sahip çıkmaktır." dedi.

Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ise anıt parkın, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için yapıldığını vurguladı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan da vatanı, hayatının en güzel çağında canı pahasına koruyan ve bu topraklar uğruna şehit düşen şehitlerin artık milletin bağrında yattığını kaydetti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın çeşitli marşları seslendirdiği programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Arsin Kaymakamı Ömer Sirkeci, İl Müftüsü Selami Aydın, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Arsin Kaymakamlığı, Arsin Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi işbirliğinde oluşturulan anıt parktaki 9 ay yıldızlı amblemin üzerinde, şehitler Piyade Çavuş Rahmi Kefelioğlu, Jandarma Komando Er Haydar Arslan, Topçu Er Ethem Kara, Piyade Asteğmen İsmail Kaya, Jandarma Komando Asteğmen Halil Albayrak, Jandarma Er Fahrettin Sarı, Piyade Er Miktat Beder, Topçu Ulaştırma Er İsmail Çil ve Piyade Komando Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in adları yer alıyor.