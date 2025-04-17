Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da ana su hattı patladı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ana su hattında meydana gelen patlama, tarım arazisi ve bazı iş yerlerinde zarara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da ana su hattı patladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ana su hattında meydana gelen patlama, tarım arazisi ve bazı iş yerlerinde zarara yol açtı.

        İlçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde bir tarım arazisinden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Hattın patlayan bölümünden yükselen tazyikli su, tarım arazisi ile bir apartmanın alt katında yer alan iş yerlerinde zarar oluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

        Öte yandan çamur biriken iş yerlerinde temizlik çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        İstanbul Havalimanı'nda 3'lü pistten aynı anda uçuş
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor!
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        Önder'in kalp krizinden önceki görüntüsü
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        CHP kurultayı davası bugün görülüyor
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Bodrum FK'yi konuk edecek!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        Beyoğlu'nda yürürken gelen ölüm!
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        California Trump yönetimine dava açan ilk eyalet oldu
        En etkili 100 kişi açıklandı
        En etkili 100 kişi açıklandı
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        Arda Güler için dev takas iddiası!
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        İklim kırbacı! Uzmanı açıkladı... Bu yaz hava nasıl olacak?
        15 milyon doları kabul etmedi
        15 milyon doları kabul etmedi
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Sahte emeklilik belgesiyle lüks araç kaçakçılığı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Ankara'da 525 torbacı yakalandı!
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Tarifelerin ABD'ye günlük kazancı açıklandı
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Önce baba sonra oğlu... 11 yıl sonra kahreden tesadüf!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Eskiden yasal olan şimdi yasa dışı 5 şey!
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Konutta reel düşüş 14. ayında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Gözler TCMB'nin faiz kararında
        Suriye sahasında son durum
        Suriye sahasında son durum
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!
        Galatasaray voleybolda vitesi artıracak!

        Benzer Haberler

        Avrupa şampiyonu milli judocu Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiy...
        Avrupa şampiyonu milli judocu Yağmur Yılmaztürk'ün yeni hedefi dünya şampiy...
        Trabzon'da bağımlılıkla mücadele konulu yarışmada dereceye girenlere ödül v...
        Trabzon'da bağımlılıkla mücadele konulu yarışmada dereceye girenlere ödül v...
        Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu
        Trabzonspor'un resmi kargo taşıma sponsoru Sürat Kargo oldu
        Trabzon'da kültür sanat
        Trabzon'da kültür sanat
        Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü