Trabzon'da ana su hattı patladı

Hattın patlayan bölümünden yükselen tazyikli su, tarım arazisi ile bir apartmanın alt katında yer alan iş yerlerinde zarar oluşturdu.

İlçeye bağlı Kayalar Mahallesi'nde bir tarım arazisinden geçen ana su hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ana su hattında meydana gelen patlama, tarım arazisi ve bazı iş yerlerinde zarara yol açtı.

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