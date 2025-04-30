Of'ta "Adım Zeka, İşim Oyun" projesinin ödül töreni yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan proje kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrenciler için Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda ödül töreni düzenlendi.

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