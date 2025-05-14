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        Çaykara'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:21 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:21
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        Çaykara'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

        Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'ndaki fuarda, rehber öğretmenler ve öğrencilerce hazırlanan 15 proje sergilendi.

        Açılışa katılan Kaymakam Ali Sapmaz, öğrencilerle sohbet ederek projelerle ilgili bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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