Çaykara'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl'de, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.
Şehit Mehmet Aygün İmam Hatip Ortaokulu'ndaki fuarda, rehber öğretmenler ve öğrencilerce hazırlanan 15 proje sergilendi.
Açılışa katılan Kaymakam Ali Sapmaz, öğrencilerle sohbet ederek projelerle ilgili bilgi aldı.
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