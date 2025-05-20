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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 19:46 Güncelleme: 20.05.2025 - 19:53
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        Trabzonspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 25 Mayıs Pazar günü konuk edeceği Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer antrenmanı, çift kale maçla tamamladı.

        Trabzonspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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