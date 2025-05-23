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        Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 00:06 Güncelleme: 23.05.2025 - 00:06
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        Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kayalar Mahallesi'nde Ü.A. yönetimindeki 61 AEJ 371 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mustafa Mollamehmetoğlu'na çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Mollamehmetoğlu, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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