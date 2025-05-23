Trabzon'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kayalar Mahallesi'nde Ü.A. yönetimindeki 61 AEJ 371 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mustafa Mollamehmetoğlu'na çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Mollamehmetoğlu, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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