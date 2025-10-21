Of'ta muhtarlar toplantısı düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı.
Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.
Muhtarlar Günü'nü tebrik eden Kaymakam Akça, muhtarların taleplerini dinledi.
Başkan Sarıalioğlu ise her zaman muhtarların yanında olduklarını belirtti.
Toplantıya, Of Muhtarlar Derneği Başkanı Arif Holoğlu, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.
