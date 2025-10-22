KTÜ'de "Mühendislik Fakültesi 4. Öğrenci Buluşması" düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) "Mühendislik Fakültesi 4. Öğrenci Buluşması" etkinliği yapıldı.

Mühendislik Fakültesi önünde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, stantlarda yaptıkları ürünleri sergiledi.

KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Bünyamin Er, yaptığı konuşmada, ilimle maneviyatı birleştiren bir medeniyetin mirasçıları olduklarını söyledi.

Üniversitenin mühendislikte önemli bir yeri olduğunu belirten Prof. Dr. Er, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yerli üretimi güçlendiren, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına katkı sunan, milli projelerde görev alan öncü mühendisler olacağına yürekten inanıyorum. Nitekim bunu TEKNOFEST'te aldıkları derecelerle hepimize, hatta tüm Türkiye'ye ispatladılar. Ülkemizin yerli ve milli atılımında savunma, enerji, yazılım, ulaşım ve sağlık gibi alanlarda elde edilen her başarı, mühendislerimizin alın teriyle yoğrulmuştur."

Er, katıldıkları program ve yarışmalarda ödül alan öğrenci kulübü temsilcileri ile danışman akademisyenlere plaket sundu.