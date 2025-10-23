Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi

        Trabzon'un Arsin ilçesinde, denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları 8'nci gününde sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:22 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:22
        Trabzon'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına devam edildi
        Trabzon'un Arsin ilçesinde, denizde kaybolan balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u arama çalışmaları 8'nci gününde sürdü.

        Arsin ilçesinde 16 Ekim'de, balık avlarken kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu bildirilen Gürsoy'un bulunması için başlatılan arama çalışmalarına, ilçe merkezi açıklarında devam edildi.

        Karadan, denizden ve havadan çok yönlü sürdürülen arama çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, dalgıç ekiplerince sürdürüldü.

        Dron ile havadan destek sağlanan arama çalışmalarını Gürsoy'un ailesi ve yakınları da kıyıdan takip etti.

        Çalışmalarda bugün de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

