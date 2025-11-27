Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan evi onarılan yaşlı kadına ziyaret

Kaya, ziyarette bulunduğu yaşlı kadın ile bir araya gelerek, "Neriman teyzemizin evinde kapsamlı bir çalışma yaparak evini yeniledik. Ortahisarımızda herkes sıcacık yuvasında huzur içinde yaşasın diye çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda, Hızırbey Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki kadının evinde onarım ve yenileme çalışması yapıldığı ifade edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahalle muhtarlarının destekleriyle tespit edilen evlerde bakım ve onarım çalışması yapıldığı belirtildi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, evinde onarım çalışması yapılan yaşlı kadını ziyaret etti.

