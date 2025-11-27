Trabzon'da Kasım ayı Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıda, spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirler, iş birliği süreçleri ve karşılaşılabilecek risklere karşı alınacak önlemler görüşüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yıldırım başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahit Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutan vekili Sahil Güvenlik Üsteğmen Gökhan Arslan, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Öztürk, güvenlik birimleri ve diğer ilgililer katıldı.

