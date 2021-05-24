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TFF 2. Lig Play Off Yarı Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Kocaelispor: 2

İHA

TFF 2. Lig Play Off Yarı Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Kocaelispor: 2

TFF 2. Lig Playoff Yarı Final Beyaz Grupta 00'ın rövanşında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Hekimoğlu Trabzon FK rakibi ile 22 berabere kaldı. Bu sonuçla Kocaelispor final oynamaya hak kazandı.

Stat: Yavuz Selim
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdem Bayık xx, Deniz Caner Özaral xx
Hekimoğlu Trabzon: Abdüllaziz Demircan xx, Uğur Kuru xx, Samet Yalçın xx, Musa Aktaş xx, (Mehmet Sak dk. 78 x), Halil Tuna xxx (Miraç Acer dk. 86 ?) , Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xxx, Özkan Yıldırım x, (Mücahit Can Akçay dk. 46 x), Oğuz Kocabal xx, (Eray Ataseven dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 79 x)
Yedekler: Emre Satılmış, Onur Akdeniz, Burhan Eşer, Taha Tunç, Salih Kavrazlı
Teknik Direktör: Bayram Toysal
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Batuhan Er xx (Tahir Babaoğlu dk. 61 xx) Murat Cem Akpınar xx, Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Numan Çürüksu xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Yılmaz Özeren dk. 68 x),Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx (Dilaver Güçlü dk. 74 x)
Yedekler: İsmet Yumakoğlulları, Kemal Can, Bahri Can, Taha Batuhan, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit, İsa Nalbant, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: İrfan Başaran (dk. 18), Tahir Babaoğlu (dk. 90 pen.) (Kocaelispor), Batuhan Karadeniz (dk. 60 pen. ve 77) (Hekimoğlu Trabzon FK)
Sarı Kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Yalçın, Bayram Toysal (Hekimoğlu Trabzon FK), Bayram Olgun, Batuhan Er (Kocaelispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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