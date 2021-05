TFF 2. Lig Play Off Yarı Final: Hekimoğlu Trabzon FK: 2 - Kocaelispor: 2

TFF 2. Lig Playoff Yarı Final Beyaz Grupta 00'ın rövanşında sahasında Kocaelispor'u konuk eden Hekimoğlu Trabzon FK rakibi ile 22 berabere kaldı. Bu sonuçla Kocaelispor final oynamaya hak kazandı.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdem Bayık xx, Deniz Caner Özaral xx

Hekimoğlu Trabzon: Abdüllaziz Demircan xx, Uğur Kuru xx, Samet Yalçın xx, Musa Aktaş xx, (Mehmet Sak dk. 78 x), Halil Tuna xxx (Miraç Acer dk. 86 ?) , Ali Aytemur xx, Yasin Palaz xx, Bahadır Erol xxx, Özkan Yıldırım x, (Mücahit Can Akçay dk. 46 x), Oğuz Kocabal xx, (Eray Ataseven dk. 46 x), Batuhan Karadeniz xx (Serkan Odabaşoğlu dk. 79 x)

Yedekler: Emre Satılmış, Onur Akdeniz, Burhan Eşer, Taha Tunç, Salih Kavrazlı

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx, Batuhan Er xx (Tahir Babaoğlu dk. 61 xx) Murat Cem Akpınar xx, Semih Karadeniz xx, Gökhan Meral xx, Numan Çürüksu xx, Benhur Keser xx, İrfan Başaran xx (Yılmaz Özeren dk. 68 x),Mesut Özdemir xx, Burak Süleyman xx (Dilaver Güçlü dk. 74 x)

Yedekler: İsmet Yumakoğlulları, Kemal Can, Bahri Can, Taha Batuhan, Yiğit Ali Bayrak, Mervan Yiğit, İsa Nalbant, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: İrfan Başaran (dk. 18), Tahir Babaoğlu (dk. 90 pen.) (Kocaelispor), Batuhan Karadeniz (dk. 60 pen. ve 77) (Hekimoğlu Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Batuhan Karadeniz, Samet Yalçın, Bayram Toysal (Hekimoğlu Trabzon FK), Bayram Olgun, Batuhan Er (Kocaelispor)

