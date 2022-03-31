Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin şahsiyetine zarar verecek eleştirilerde, kurum zarar görür

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin şahsiyetine zarar verecek eleştirilerde, kurum zarar görür

DHA

Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin şahsiyetine zarar verecek eleştirilerde, kurum zarar görür


Selçuk BAŞAR Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "TFF´nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurumun zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür. Ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem spor olarak biz hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz" dedi.
Trabzonspor Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilerek Trabzon'a getirilen Ukraynalı savaş mağduru 60 sporcuyu Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde ağırladı. Başkan Ağaoğlu burada yaptığı açıklamada "Biraz yorucu oldu ama çocukların en ufak bir gülümsemesi, en ufak bir memnuniyeti her şeye bedel. İnşallah bu çocuklarımızın ülkelerinde her şey en kısa sürede normale döner. Ama çocuklarımız 6 ayla 2 yıla kadar bir süre bizim misafirimiz olacaklar. Rizespor, Kayserispor ve Sivasspor ev sahipliği yapacaklar bizimle birlikte. Antalyaspor kulübüne göndermeyi düşündüğümüz 13 sporcu çeşitli nedenlerle uçağa yetişememişler. İlerleyen süreç içerisinde belki çocuklarımız gelebilirler ve sayıları da artabilir. Başından beri bizimle ilgilenen ve çok kısa sürede bu operasyonu gerçekleştirmemizde bizlere yardımcı olan Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu´na, Türkiye Cumhuriyeti Ukrayna Büyükelçisine ve bu işin operasyonunu gerçekleştiren herkese teşekkür ederiz. Farkındayız. Çocuklarımız 6 ila 16 yaş arasında değişen yaşlara sahipler. Bu büyük bir sorumluluk. Böylesine zor bir dönemde bu sorumluluğu almakta bir an bile tereddüt etmedik" şeklinde konuştu.
"FEDERASYONUN ALMIŞ OLDUĞU KARARA SAYGI DUYARIZ"
MHK´nin hakemlerle ilgili aldığı ve Tahkim Kurulu'nun bozduğu kararla ilgili de konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Bizim duruşumuz başından beri aynı Trabzonspor kulübü olarak. Benim sürekli olarak söylediğim bir şey var. Türkiye Futbol Federasyonu futbolun amir kuruludur. Genel kurulda seçimle görev başına gelir, yasaların Türkiye Futbol Federasyonuna tanımış olduğu haklar vardır. Yasaların kendisine vermiş olduğu haklara dayanarak TFF´nin sorumlulukları açıktır. TFF´nin almış olduğu bir karar var. İçimize sindiririz, sindiremeyiz, beğeniriz, beğenmeyiz, eleştirebiliriz, sıkıntılar varsa tartışabiliriz. Değiştirilmesi yönünde çabalar sarf ederiz ama federasyonun şahsiyetine zarar verecek ölçüde eleştiri konusu yaptığımız zaman kurum zarar görür. Kurumun zarar gördüğü bir yerde de ülke futbolu zarar görür. Ve bu zararın bedelini de hem futbol olarak hem spor olarak biz hepimiz ülke futbolunun paydaşları olarak öderiz. Onun için içimize sindirelim veya sindirmeyelim federasyonun almış olduğu bir karar vardır federasyonun almış olduğu karara Trabzonspor kulübü saygı duyar. Bunun da altını çok açık ve net olarak çizmekte de hiçbir sakınca görmüyorum. Ülke futbolunu yöneten, seçimle genel kurulda iş başına gelen Türkiye Futbol Federasyonuna karşı saygımız federasyon başkanlığı yapmış bir insan olarak Trabzonspor´un duruşu ve Trabzonsporluluk bunu gerektirir" dedi.
"BEN KİMSEYİ GENEL KURULA DAVET ETMEDİM"
'TFF'yi seçime çağırdığınız konusu gündeme geldi' yönündeki bir soru üzerine başkan Ağaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Benimde dikkatimi çeken bir konuydu bu. Orada ifade etmek istediğim şey son derece açık. Sıkıntımız varsa, bir problem varsa, şikayetimiz varsa bunu dile getirebileceği yer genel kurullardır dedim. Ben kimseyi genel kurula davet etmedim. Bu spor kulüplerimizde de böyledir, Trabzonsporumuzda da böyle. Biz 30 yıldır bu terbiye ile büyüdük. Bir yönetimi iş başına getirirsiniz. Yönetimi iş başına getirdikten sonra eleştirilerimiz olur, farklı düşüncelerimiz olur. Bunu dile getiririz. Ama ciddi anlamda sıkıntımız varsa bunu dile getirebileceğimiz yer genel kurullardır. Benim dün söylemeye çalıştığım şey buydu. Ama tabi haber sitelerinde 'Ahmet Ağaoğlu TFF´yi genel kurula davet etti' şeklinde bir iki haber çıktığına bende tanık oldum. Asla böyle bir şey söz konusu değildir" 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları (DGS KODU: 220331188)
Ahmet Ağaoğlu'nun Ukraynalı çocuklarla görüntüleri (DGS KODU: 220331190)
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-03-31 22:55:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon´a ...
Ukraynalı sporcular Trabzon’a geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı sporcular Trabzon’a geldi
Trabzonspor´da Trondsen ameliyat oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Trondsen ameliyat oldu
İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Çığ düşmesi sonucu Bayburt-Araklı kara yolu tekrar ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Çığ düşmesi sonucu Bayburt-Araklı kara yolu tekrar ...
Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Başkan Genç’ten Reşadiye Kavşağı ve Boztepe viyadükleri için özeleştiri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Reşadiye’de 15 tane araç geçiyor; Çok ciddi bir yanlış yapılmıştır” “Eğer yıkabilirsek yıkan bir başkanlar olarak daha çok övgüye sahip olacağız” “Boztepe viyadükleriyle ilgili Ortahisar Belediyesi olarak peyzaj konusunda bir iş birliği ortaya koyduk bir çalışma yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten Reşadiye Kavşağı ve Boztepe ...
Belediye başkanına silahla saldıran sanık: Sözlüm var, tahliyemi istiyorum
YEREL HABERLER Belediye başkanına silahla saldıran sanık: Sözlüm ...
Trabzon'da kar sularının erimesi heyelanlara neden oluyor Arsin ilçesi Başdurak mahallesinde kar sularının erimesinin ardından meydana gelen toprak kayması sonrası tehlike altındaki 6 ev boşaltıldı Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy: "Coğrafyamızın kaderini yaşıyoruz" "Güvenlik nedeniyle 5-6 hane boşaltıldı"
YEREL HABERLER Trabzon'da kar sularının erimesi heyelanlara neden ...
Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon´da
YEREL HABERLER Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar ...
Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
Trabzonspor'da hedef desibel rekoru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef desibel rekoru
Trabzonspor´a Hamsik müjdesi
YEREL HABERLER Trabzonspor´a Hamsik müjdesi
Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek
Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
YEREL HABERLER Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya yolunun yeniden projelendirilmesi için harekete geçildi
YEREL HABERLER Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya ...
Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 1 külçe altın ile 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY ...
Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü (2)
Uğurcan Çakır, kaleyi geri alıyor
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır, kaleyi geri alıyor
Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü
Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi; 2 haftada 395 heyelan
YEREL HABERLER Karadeniz'de 'eriyen kar' tehlikesi; 2 haftada 395 ...
Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz Bölgesinde deprem riskine dikkat çekti Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: “2019 yılında çıkan deprem yönetmenliği, Doğu Karadeniz kuşağında Trabzon’un deprem tehlikesinin 2 kat, Rize’nin ise üç kat arttığını ortaya koydu” “Daha önce 'Doğu Karadeniz Bölgesinde, deprem olmaz' diye bir algı vardı bu algıyı değiştirmemiz lazım” “Olabilecek olan bir deprem Doğu Karadeniz kuşağında sahil kesiminde kayaç türüne bağlı olarak büyütme özelliği var; Bu da bölgenin bir diğer risk faktörüdür”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz Bölgesinde ...
Trabzon’da 53 ailede, 73 çocuk koruma altında AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “Karınlarında taşımadılar ama kalplerinde büyütüyorlar”
YEREL HABERLER Trabzon’da 53 ailede, 73 çocuk koruma altında AK ...
Nwakaeme, Beşiktaş karşısında ilk peşinde Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol bulması halinde bir sezonda üç büyüklere gol attığı dönemi yaşayacak
YEREL HABERLER Nwakaeme, Beşiktaş karşısında ilk peşinde Nwakaeme, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.