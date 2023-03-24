"Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen Ramazan ayının başlamasıyla birçok kişi oruç tutmaya başladı. Böylece, illere göre iftar ve sahur saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye takvimleri doğrultusunda Trabzon iftar saati, sahur vakti ve teravih namazı saatleri de belirlendi. İşte, Trabzon imsakiye takvimi 2023 ile Trabzon iftar saatleri...

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