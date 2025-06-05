Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Trabzon’da heyelanda 3 ev hasar gördü - Güncel haberler

        Trabzon’da heyelanda 3 ev hasar gördü

        Trabzon'da önceki gün etkili olan sağanakta Ağıllı Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda 3 ev hasar gördü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:13 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da heyelanda 3 ev hasar gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kentte önceki gün etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İl geneline 1 saatte metrekareye 63 kilogram yağış düştü, cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

        Şiddetli sağanak nedeniyle Ortahisar ilçesinde bulunan Ağıllı Mahallesi’nde heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları 3 eve hasar verdi, mahalle yolunu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine mahalleye gelen Ortahisar Belediyesi’ne ait ekipler bölgede hafriyat kaldırma çalışması başlattı. Ekiplerin iş makineleri ile yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Heyelanın yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Ortahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Akaç, “Ortahisar merkezli oluşan afetin ikinci gününde, Ağıllı Mahallemizde özellikle şev kopmalarından oluşan ve 4-5 konutu etkileyen bir heyelan meydana geldi. Ekiplerimiz heyelana müdahale ediyor. Kapanan yolu yeniden ulaşıma açtık” dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #trabzon
        #trabzon haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Ali Nuhoğlu'nun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        Trafikte yumruklu kavga kamerada
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Kabe'nin 200 yıllık tasviri Topkapı Sarayı'nda gün yüzüne çıktı
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak