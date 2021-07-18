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Trabzonspor 3. etap çalışmalarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri´nde sürdüren Trabzonspor, üç günlük aranın ardından üçüncü etap çalışmalarına başladı

Trabzonspor 3. etap çalışmalarına başladı
DHA

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.30´da yapılan antrenmana birinci ve ikinci etap çalışmalarında izinli olduğu için yer alamayan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek Hamsik de katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu´nun da bir bölümünü izlediği antrenmanda futbolcular dinamik ısınma ve mobilizasyon hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışması ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavililer yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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